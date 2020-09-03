معلومات عن فيلم "Mulan" قبل طرحه.. ميزانيته بلغت 290 مليونا

استقرت شركة "ديزني" على الموعد النهائي لطرح فيلم "Mulan"، بعد 3 تأجيلات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث سيتم طرحه غدا 4 سبتمبر الموافق الجمعة.

في التقرير التالي نوضح أبرز معلومات عن فيلم Mulan.

إنتاج شركة ديزني وهو نسخة جديدة Live Action، من النسخة الكرتون التى صدرت فى 1998 .

- رصد للفيلم 290 مليون دولار كميزانية للمخرجة (نيكي كارو).

- تمسكت ديزني بالحفاظ على شكل القصة في الفيلم القديم والإبقاء على الطابع الصيني في القصة والشخصيات.

- عُرض إخراج الفيلم على المخرج الكبير (آنج لي)، لكنه رفض لارتباطه بمشروع آخر.

- تقدم للفيلم أكثر من 1000 ممثلة من أجل تجارب الأداء لشخصية (مولان).

- سيصدر الفيلم في الذكرى السنوية الثانية والعشرين لصدور نسخة الفيلم الأصلي عام 1998.

تدور أحداث الفيلم حول الفتاة الصينية الشابة مولان التي تطمح لما هو أكثر من حياة عادية وزيجة تقليدية، وذلك بالتنكر في صورة وزي محارب، من أجل إنقاذ والدها.

الفيلم من بطولة دوني ين والذي قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة، من أبرزها: "Seven Swords" و"Painted Skin" و"Ip Man" و"The Lost Bladesman" و"Together"، وغيرها وتجسد دور مولان الفنانة ليو يي فاي ويشارك بالعمل جيت لي ولي جونج وجايسون لي.