أستاذ اقتصاد: مصر قادرة على سداد ديونها في المستقبل وجذب الاستثمارات

قال الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد، إن الاقتصاد المصري قادر على سداد المديونية في المستقبل ومواجهة أي مخاطر وذلك بعد انخفاض الدين الخارجي المصري، موضحًا أن هذا ما جاء في تقرير "موديز" والتي صنفت مصر في التصنيف الائتماني "2 b".

وأضاف"الدسوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مال وأعمال"، على شاشة "اكسترا نيوز"، أن الاحتياطي النقدي المصري يكفي لسداد أعباء المديونية لمدة 3 سنوات مقبلة، وهذا يعطي قدرة أكبر للاقتصاد المصري لجذب الاستثمارات من الخارج، مؤكدًا أن تصنيف مصر الائتماني والذي توقف عند "b2" يعطي ثقة في المستثمر المحلي في ظل جائحة كورونا "كوفيد 19".

وأشار أستاذ الإقتصاد، إلى أن فيروس كورونا أثّر على دول العالم، لكن مصر لم تتأثر كثيرًا نظرًا لقوة القطاع المصرفي، والذي جذب مدخرات أكبر خلال الفترة الماضية من خلال ارتفاع عائد الفائدة لـ15%، " تراجع سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة أمام الجنيه يكشف قوة الجهاز المصرفي".