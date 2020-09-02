مُسنة تنهار من البكاء: أم أحفادي هربت بهم بعد وفاة ابني.. ونفسي أشوفهم

عرضت شاشة "الحدث اليوم" تقريرًا مصورًا يرصد شكوى سيدة مُسنة تبحث عن أبناء ولدها الذي توفى واحتضنتهم والدتها، حيث انهارت السيدة من البكاء وهي تحكي قصة عدم رؤية أحفادها، وذلك خلال برنامج "حكايات شريهان".

وقالت السيدة المُسنة: "مامتهم جات أخدتهم وهربت بيهم من الحضانة.. ابني مات وعنده 30 سنة، مشوفتش أحفادي من 4 سنين.. أنا اللي ربتهم.. أنا أحق بيهم من أمهم وأهلها".

وحكى الجد حكاية وفاة ابنه، قائلًا: "كان يعمل في تنظيم الأفراح.. ومات وهو راجع من فرح في منطقة برج العرب"، وتمنى من الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يكون عونًا له في هذه المشكلة.