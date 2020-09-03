اقتصادية قناة السويس: 220 شركة تعمل ولم تتأثر بجائحة كورونا

قال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن هناك ما يقرب من 220 شركة تعمل بالمنطقة ولم تتأثر أعمالهم جراء وجود فيروس كورونا، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للعاملين هناك، مع وجود إجراءات خاصة للتعامل معغ الفيروس، وهي إجراءات مستمره يطبق فيها أعلي معايير الصحة والأمان.

وأضاف "زكي" خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه وخلال الفترة الماضية تم دراسة مجموعة مختلفة من الصناعات ضمن استراتيجية خمسية تستهدف صناعات محدده وتوطين مجموعة من الصناعات المختلفة ومنها الصناعات التكميلية، موضحا أن مصر تمتلك خطة طموحة لتحديث السكة الحديد والخطوط الكهربائية، كما أن المنطقة تسعي لجذب استثمارات جديدة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس وتوطين صناعات معينه.

وأكد أنه يتم دراسة إنشاء مصنع للمركبات الكهربائية الخاصة بخطوط المترو بمنطقة شرق بورسعيد خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن مصر قادرة على أن تكون المنفذ الحقيقي لإفريقيا والمنطقة الاقتصادية ومؤهلة لتكون بوابة مصر لأفريقيا، وهناك شبكة من الطرق تمر بكثير من الدول الإفريقية وهو ما عزز من النقل البري، بخلاف وجود اتفاقيات التجارة بين الدول الأفريقية تعزز من قدرة مصر لاستغلال ذلك في التصدير.