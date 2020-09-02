أستاذ قانون: إقبال شديد من طلاب الحقوق للالتحاق بأكاديمية الشرطة  

أرجع اللواء نبيل حسن، أستاذ القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة، مد فتح باب القبول للطلاب الحاصلين على ليسانس الحقوق بالأكاديمية الشرطة حتى 17 سبتمبر إلى الإقبال الشديد من الطلاب، ما يؤكد نجاح المنظومة الشرطية في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن الأكاديمية استجابت لرغبات الطلاب بمد فترة الالتحاق.

وأضاف "حسن" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على شاشة قناة "إم بي سي مصر"، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أن الطالب الحاصل على ليسانس الحقوق يحصل عند التحاقه بالأكاديمية بدبلومة الشرطة على الجزء المتعلق بمواد الشرطة النظري، وما يتعلق باللياقة البدنية والنفسية والذهنية وكيفية التعامل.

وأشار إلى أن طلاب الأكاديمية يتاح لهم الحصول على درجة الماجستير، ويتم تسهيل الحصول على دبلوم القانون العام أو قانون دبلوم خاص، إضافة إلى تعلم اللغات داخل الكلية سواء الفرنسية أو الألمانية أو الإنجليزية.