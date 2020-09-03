"اختراع" تامر وحسني والعسيلي تصل إلى 10ملايين مشاهدة

حقق المطرب تامر حسنى بأغنيته الجديدة "اختراع"، والتى تجمعه للمرة الأولى بالفنان محمود العسيلى، 10 ملايين مشاهدة بعد 5 أيام من طرحها على موقع "يوتيوب".

أغنية "اختراع"، من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقي ومكساج وسام عبدالمنعم، وتسجيل هيثم راضي.

وكان الفنان تامر حسني، طرح "برومو" أغنيته الجديدة "اختراع" والتي يشاركه الغناء فيها لأول مرة الفنان محمود العسيلي، عبر صفحته الرسمية بـ"فيس بوك".

واستقر الفنان تامر حسني على اسم "خليك فولاذي" عنوانا لألبومه الجديد المقرر طرحه مع شركة روتانا خلال الأسابيع المقبلة.