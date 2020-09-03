محافظ أسوان يعلن تخفيض غرامات التصالح بنسبة 50%

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن تسليط الضوء من قبل الإعلام المصري على قضايا التصالح في مخالفات البناء ومدى تحقيقها للأمن الاجتماعي، زاد من اهتمام المواطن بالملف ودفع جدية التصالح.

وقال "عطية"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك اهتماما من المواطنين بعد الحملة التي حدثت في وسائل الإعلام، مؤكدًا أن هناك إقبالا كبيرا من قبل المواطنين على التصالح، موضحًا أن جميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة والمنوطة باستقبال قضايا التصالح تعمل بشكل مكثف.

وأشار المحافظ، إلى أن هناك 10 مراكز لاستقبال قضايا التصالح بالمحافظة، مشيرًا أن هناك بعض المراكز والمدن بالمحافظة تحوى الكثير من المخالفات، مؤكدًا أن المركز التكنولوجي لـ"كوم أمبو" يعمل يوميا حتى العاشرة مساءً بسبب كثرة المخالفات به.

وأوضح أن هناك توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي للتخفيف على المواطن في التصالح، مؤكدًا أنه تم تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء إلى 50%؛ لتشجيع المواطن، موضحًا أنه ليس هناك امتداد لفترة التصالح بعد 30 من الشهر الجاري، حيث يتم الإزالة الفورية لأي مبنى مخالف من يوم 1 أكتوبر القادم.

وتابع: تم تنفيذ 100% من الإزالات على أملاك دولة أو أراضي زراعية، موضحًا أن قيمة التصالح تعود على المواطن في صورة بنية تحتية.