الديهي: جولة ماكرون عودة للتدخل الفرنسي في شئون الشرق الأوسط

استنكر الإعلامي نشأت الديهي، الصور التي أظهرت احتضان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للمطربة اللبنانية ماجدة الرومي.

وقال "الديهي"، خلال تقديمه حلقة الأربعاء من برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، منفعلًا: "لبنان يرتمي في أحضان الفرنسيين" معتبرًا أن ذلك يمثل العودة الفرنسية للشرق الأوسط وتدخله في شؤون دولِه.

ولفت "الديهي"، إلى أن "ماكرون" وصل وخرج من لبنان من باب القوى الناعمة، في إشارة إلى افتتاح زيارته للأراضي اللبنانية بلقاء المطربة فيروز، واختتم الرئيس الفرنسي الزيارة بلقاء "الرومي".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اختتم زيارته لبيروت، أمس الثلاثاء، بلقاء المطربة ماجدة الرومي، معبرًا عن رغبته في تعاون لبناني فرنسي بهدف مساعدة لبنان للقيام من محنته.

وعلق الديهي، على الجولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في منطقة الشرق الأوسط، قائلًا: "إنها عودة لمناطق الانتداب الفرنسي في المنطقة العربية".

وأضاف "الديهي"، أن فرنسا عادت للتدخل في شؤون منطقة الشرق الأوسط من بوابة لبنان ثم العراق.

وشبه الإعلامي، زيارة ماركون للبنان، بغزو الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت لمصر، حيث دخل الأول من بوابة الفن والقوى الناعمة، بينما الأخير من بوابة الدين بعدما خطب الإمبراطور من على منبر الأزهر.

وعن العلاقات الفرنسية التركية، أوضح مقدم البرنامج، أن التحركات الفرنسية في منطقة الشرق الأوسط، بمثابة تتطويق تركيا من ناحية المتوسط، مؤكدًا أنها خطوات دبلوماسية واعية لمجابهة أنقرة.