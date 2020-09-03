رئيس مدينة فارسكور يتابع أعمال طلاء العقارات

تابع اللواء وحيد رضوان رئيس مركز ومدينة فارسكور، استمرار أعمال طلاء واجهات المباني بمدينة فارسكور ويوجه بإلزام أصحاب العقارات بالتوجه للوحدة المحلية للحصول على ترخيص بطلاء الواجهات باللون الموحد لإعادة الشكل الجمالي للمباني والعقارات على أن يتم دهان واجهات المنازل باللون البيج.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والذي يلزم أصحاب العقارات وشاغليها بدهان وتشطيب واجهات العقارات والمنازل قبل توصيل المرافق لها ليكون بمثابة لمسة جمالية وحضارية.