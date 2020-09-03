رئيس التحرير

محمود مسلم

حملة موسعة لإزالة عشش العرب بالامتداد العمراني برأس البر

كتب:

سهاد الخضري
09:31 ص | الخميس 03 سبتمبر 2020
الحملات

الحملات

شنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمنطقة الامتداد العمراني بالاشتراك مع قوات قسم شرطة رأس البر لإزالة بعض العشش التي حاول العرب إعادة إقامتها لتربية الحيوانات والطيور تبعتها حملة مكبرة لقطاع النظافة لتنظيف وتطهير المنطقة ورفع المخلفات، بالإضافة لحملة نظافة مكبرة بشارع النيل والكورنيش لرفع المخلفات والقمامة وكنس الرمال.

يأتي ذلك ضمن سلسلة الحملات المكبرة التي تشنها الوحدة لرفع مستوى النظافة إذ تستمر الحملات يوميًا لتشمل كافة مناطق المدينة.

اقرأ المزيد:

دمياط تخفض قيمة سعر المتر للتصالح على بعض مخالفات البناء

رئيس جامعة دمياط يتابع مشروع تطوير مباني الجامعة مع الشركة المنفذة

وكيل تعليم دمياط يشهد ورشة العمل من برنامج تبادل خبرات قيادات المديرية

82956 رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط