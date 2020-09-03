حملة موسعة لإزالة عشش العرب بالامتداد العمراني برأس البر

شنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمنطقة الامتداد العمراني بالاشتراك مع قوات قسم شرطة رأس البر لإزالة بعض العشش التي حاول العرب إعادة إقامتها لتربية الحيوانات والطيور تبعتها حملة مكبرة لقطاع النظافة لتنظيف وتطهير المنطقة ورفع المخلفات، بالإضافة لحملة نظافة مكبرة بشارع النيل والكورنيش لرفع المخلفات والقمامة وكنس الرمال.

يأتي ذلك ضمن سلسلة الحملات المكبرة التي تشنها الوحدة لرفع مستوى النظافة إذ تستمر الحملات يوميًا لتشمل كافة مناطق المدينة.