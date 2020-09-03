بدء اختبارات القبول المؤهلة للالتحاق بالجامعات الأهلية السبت

أغلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات الأهلية الجديدة " الملك سلمان والجلالة والعلمين"، أمام الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات للتقدم لها، ضمن تنسيق الثانوية العامة 2020.

"التعليم العالي": لا يمكن الالتحاق بكليات الجامعات الأهلية دون اجتياز اختبارات القبول

وأعلنت وزارة التعليم العالي عبر الصفحة المخصصة لتسجيل الطلاب لرغباتهم باختيار الجامعات والكليات والبرامج، أنّه لا يمكن للطلاب الالتحاق بالبرامج بالكليان دون اجتياز اختبارات القبول المقرر عقدها قريبا للطلاب المتقدمين.

وترصد السطور التالية، مواعيد إجراء اختبارات القبول للطلاب، كما يلي:

ـ إجراء اختبار القبول: من 5 سبتمبر حتى 7 سبتمبر.

ـ اختبار التفكير المنطقي والنقدي: من 10 سبتمبر وحتى 11 سبتمبر.

ـ نتيجة الاختبارات: 12 سبتمبر.

ـ المقابلة الشخصية: من 14 سبتمبر وحتى 17 سبتمبر.

ـ إجراء الكشف الطبي: من 19 سبتمبر وحتى 24 سبتمبر.

ـ إبلاغ الطالب بالنتيجة النهائية: 25 سبتمبر.