التعليم العالي: لا نتدخل في درجة القبول بالجامعات الأهلية

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الوزارة أعلنت أن الحد الأدنى للقبول في الجامعات الأهلية سيكون أقل بـ5% من الحد الأدنى للقبول في الجامعات الخاصة.

وأضاف عبدالغفار، خلال حواره مع الإعلامية جومانا ماهر، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أنه يجب الفصل بين الحد الأدني للتقدم، والحد الأدني للقبول، "الناس بتتخيل إن الحد الأدني هو رقم فإذا كل اللي جايبين الرقم ده أو أعلى منه يبقى هما المقبولين، ولكن هناك فارق بين أن هذا المجموع يؤهلك أن تتقدم وبين أن هذا المجموع يؤهلك للقبول".

وتابع، أن الوزارة لا تتدخل في الحد الأدني للقبول ولكنها تتدخل في الحد الأدنى للتقدم "إحنا اللي بنحط الحد الأدني للتقدم بناء على أعداد الطلاب الناجحين، ومن يحدد الحد الأدني للقبول هم نخبة المتقدمين".

وأكمل، أنه يجب أن يفرق الناس بين الحد الأدنى للتقدم وهو ما تقرره وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبين الحد الأدنى للقبول الذي تقرره رغبات المتقدمين.