ميري: لجنة القيد تلقت طعونا على متقدمين للمشتغلين وسنواجه أصحابها بها

قال خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد، إن اللجنة تلقت طعونا على طلبات بعض الصحفيين الذين وردت أسماؤهم في الكشوف المعلنة للنقل لجدول المشتغلين، موضحا أن اللجنة ستفحص تلك الطعون.

وتابع ميري في تصريح خاص لـ"الوطن" قائلا: "تلقينا طعون على قائمة المشتغلين كما يحدث كل مرة في لجنة المشتغلين وسنواجه بها الناس".

وأوضح ميري أن اللجنة حريصة على إعلان كشوف المتقدمين للجنة المشتغلين قبل انعقاد اللجنة بوقت كاف، وذلك إيمانًا بحق الجمعية العمومية في متابعة ومعرفة كل ما يجري داخل النقابة، بحسب تعبيره.

وتابع ميري في بيان سابق له "نمنح أعضاء الجمعية العمومية الفرصة الكاملة لتقديم أي طعون يرونها ضد أي متقدم للجنة، فهذا حق أصيل للجمعية العمومية"، مضيفا أن باب لجنة القيد مفتوح لتلقي أي طعون، مشددًا على أنه سيتم التعامل مع الطعون وفحصها بجدية كاملة، لضمان التطبيق الكامل والصحيح لقانون النقابة ولائحة القيد.

وقد أعلنت نقابة الصحفيين عن عقد لجنة قيد لـ 365 زميلًا قدموا أوراقهم للنقل من جدول تحت التمرين لجدول المشتغلين، في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر المقبل.

وأوضحت النقابة أن جلسة لجنة القيد ستنعقد للنقل لجدول المشتغلين بالنقابة يوم الإثنين 7 سبتمبر للأعداد من 1 إلى 125، ويوم الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر للأعداد من 156 إلى 249، ويوم الأربعاء 9 سبتمبر للأعداد من 250 إلى 365، وذلك في الخامسة مساءً.

وكانت نقابة الصحفيين قد فتحت باب التقدم للجنة القيد لجدول المشتغلين خلال الفترة من 11 إلى 25 يوليو الماضي، ويشمل ملف التقديم عددا من المستندات وهي "خطاب المؤسسة وبرنت التأمينات وصورة كارنيه النقابة تحت التمرين".

وبخصوص لجنة تحت التمرين فقد صرح خالد ميري، رئيس لجنة القيد بنقابة الصحفيين، في وقت سابق، عن عقد لجنة القيد لجدول تحت التمرين عقب انتهاء لجنة المشغلين، موضحًا أن مجلس النقابة سيبحث مصير الصحف الصادر لها قرار بتحديد موقف للتكويد، قبل انعقاد اللجنة المقبلة، خلال اجتماع مجلس النقابة.