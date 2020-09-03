مؤسسات دولية تثني على اقتصاد مصر بعد كورونا: التنوع والاحتياطيات

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، تقريرا بشأن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، التي تضمنها تقرير مؤسسة "موديز" العالمية الصادر نهاية شهر أغسطس 2020.

وثبتت "موديز"، في تقريرها التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى (B2)، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري.

ولفتت إلى أن هذا التصنيف يُعززه تنوع الاقتصاد المصري وكِبر حجمه، فضلًا عن امتلاكه لاحتياطيات نقد أجنبي تكفي لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدى السنوات الثلاث القادمة.

وتستعرض "الوطن" في 15 نقطة، أبرز المؤشرات التي رصدتها "موديز" في التقرير، والتي جاءت كالآتي:

1- ثبتت "المؤسسة" التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى (B2).

2- أبقت "موديز" على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري.

3- أشارت إلى تعزيز تنوع الاقتصاد المصري وكبر حجمه.

4- لفتت إلى امتلاك مصر لاحتياطيات نقد أجنبي تكفي لتغطية الالتزامات الخارجية لـ3 سنوات.

5- تتمتع مصر بمستويات منخفضة نسبيًا للدين الحكومي الخارجي، وتوافر قاعدة تمويل محلية كبيرة.

6- رجحت المؤسسة وجود تحسن ملحوظ في قدرة مصر على تحمل الديون وخفض الأعباء التمويلية الإجمالية في الفترة المقبلة.

7- حصلت مصر على تصنيف "A3" في مؤشر القوة الاقتصادية ضمن تقرير "موديز".

8- يحتل الاقتصاد المصري المرتبة المئوية 73 من بين جميع الحكومات.

9- تحتل مصر المرتبة الثالثة بين الدول من أصحاب الدخل المحدود.

10- توقعت أن يواصل مصر الصعود في معدلات النمو التدريجي حتى تصل لـ5.5% على المدى المتوسط.

11- 2.4% معدل النمو المتوقع في العام المالي لمصر.

12- توقعت أن تسهم اكتشافات الغاز الجديدة في حقل ظهر في تحفيز الاستثمارات بقطاعات الطاقة.

13- حصلت مصر على تصنيف b1 في قوة الأداء المؤسسي والحوكمة في مصر.

14- أشادت موديز بالإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية التي شهدتها مصر منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي.

15- حصلت مصر على تقييم (b) فيما يتعلق بمؤشر جودة السلطة التشريعية والمؤسسات التنفيذية في مصر.