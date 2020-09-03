إخلاء عقار لخطورته الداهمة في السنبلاوين بالدقهلية

نفذت رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، اليوم، قرار إخلاء إداري لأحد العقارات يمثل خطورة داهمة بالمدينة.

انطلقت الحملة بتعليمات متولي عبدالعال، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، وبقيادة فتحي إبراهيم، نائب رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، وفريق العمل الميداني برئاسة المركز والإدارات المعنية والإدارة الهندسية والشؤون القانونية والمتابعة والإشغالات بالتنسيق مع مركز شرطة السنبلاوين، وبحضور العميد مهدي محمد مهدي مأمور مركز شرطة السنبلاوين.

وقطعت شركتا مياه الشرب والكهرباء المرافق عن العقار، وأشرفت الحملة على إخلائه من السكان والمنقولات.