مزارع يصيب نفسه بطلق ناري في سوهاج

أصاب مزارع نفسه بطلق ناري، إثر عبثه ببندقية آلية أثناء تواجده بأرضه الزراعية بدائرة مركز المراغة بسوهاج.

وبسؤاله من قبل رجال المباحث، أفاد بإصابته بطلق ناري طائش، وأثبتت التحريات كذب روايته، وأنه محدث إصابته، وجرى ضبط السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "عادل.م.م"، 39 عاما، مزارع، ويقيم دائرة المركز مصاباً بطلق ناري بالساق اليمني فتحة دخول، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤاله قرر بأنه أثناء تواجده بأرضه الزراعية أصابه طلق ناري طائش لا يعلم مصدره ولم يتهم أحدا بالتسبب فـي ذلك.

وتوصلت تحريات ضباط وحدة مباحث المركز إلى عدم صحة ما جاء بأقوال المصاب، وأضافت بأنه أثناء قيامه بالعبث بسلاح ناري "بندقية آليه" خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ ما نتج عنه إصابته.

بمواجهته بما أسفرت عنه التحريات قرر بمضمون ما تقدم، وجرى ضبط السلاح المستخدم عبارة عن بندقية آلية، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.