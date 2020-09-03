"إل جي" تضخ نحو 50 مليون دولار إضافية لاستثماراتها في مصر

أعلنت الحكومة المصرية، صباح اليوم، عزم شركة "إل جي" الكورية العالمية، ضخ قرابة 50 مليون دولار إضافية لاستثماراتها في مصر، لتصنيع منتجات جديدة لشاشات التليفزيون بمصر، وتصنيع الثلاجات والغسالات الكهربائية Top Loaded والميكرويف، وكذا إنتاج مقاسات جديدة من شاشات التليفزيون.

واستقبل المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، صباح اليوم، يلي كيم، العضو المنتدب لشركة "إل جي" للإليكترونيات مصر؛ لبحث قرار الشركة زيادة استثماراتها في مصر بقيمة 10 ملايين دولار خلال عام 2020، وذلك لإضافة منتجات جديدة لشاشات التليفزيون، فضلاً عن خطة لضخ 40 مليون دولار على مدار 3 سنوات لاستكمال باقي خطط التطوير.

وقال "عبدالوهاب"، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء صباح اليوم، إن شركة "إل جي" الكورية تعمل وفقا لنظام المناطق الاستثمارية بمدينة العاشر من رمضان.

ووصف ضخ الشركة لاستثمارات جديدة بالتأكيد على الثقة في الاقتصاد المصري، اعتمادًا على برنامج الإصلاح الاقتصادي الناجح الذي تبنته الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تقدم كل التسهيلات والحوافز للصناعات المُغذية من أجل تعميق الصناعة المحلية وتوفير المكونات الداخلة في هذه الصناعة المتطورة.

وناقش الجانبان خلال اللقاء، خطة الشركة لنقل صناعة الأجزاء والمكونات وقطع الغيار إلى خارج كوريا والاتجاه نحو صناعتها في مصر؛ لتغطية عدد من الأسواق في المنطقة والتي تشمل منطقة الشرق الأوسط والمغرب العربي، خاصة أن هذه الصناعة ستؤدي لزيادة حجم استثمارات الشركة بنحو 200 مليون دولار سنويا.

وقال العضو المنتدب للشركة إن مشروعها بمصر عبارة عن تجمع صناعي يضم 4 شركات كورية لإنتاج المكونات اللازمة للصناعة، فضلا عن إنتاج المنتج النهائي من خلال شركة "إل جي"، مشيراً إلى أن حجم استثمارات التجمع الصناعي يزيد على 500 مليون دولار ويوفر فرص عمالة تقدر بنحو 3 آلاف عامل.