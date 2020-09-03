"العمال والاستحقاقات الدستورية" توصي بإشراك شباب العمال في الانتخابات

أوصت دورة "العمال والاستحقاقات الدستورية" التي نظمتها النقابة العامة للعاملين بالتجارة، والاتحاد العام لشباب العمال، برئاسة النائب محمد وهب الله، بمحافظة الإسكندرية، النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية برئاسة المهندس خالد الفقي، بتنظيم فرق عمل في المواقع العمالية لإرشاد العمال عن مقارهم الانتخابية والوصول إليها ضمانًا للمشاركة الفاعلة لهم، خلال انتخابات مجلس النواب المقررة نوفمبر المقبل، كما أوصت بضرورة مشاركة شباب العمال، وإشراكهم في ذلك الاستحقاق، إضافة إلى الاستمرار في العمل والإنتاج.

وأعلن محمد وهب الله، خلال فعاليات الدورة، عن دعم الملايين من عمال مصر للقوات المسلحة والجيش في مواجهة الإرهابيين، وكذلك الإشادة بالمشروعات الوطنية العملاقة التي يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أعلن عن تكريم ابن الإسكندرية إبراهيم عبدالناصر بائع الفريسكا، كنموذج للشاب المكافح الذي يعمل باجتهاد لمساعدة والده، وحصل على أعلى الدرجات في الثانوية العامة.

وشارك في افتتاحية الدورة المستشار سيد موسى ممثلًا عن محافظ الإسكندرية، والكيميائي عماد حمدي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للصناعات الكيماوية، والنائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وفتحي عبداللطيف، نائب رئيس الاتحاد، و120 نقابيًا وعاملًا من الشركات الخاصة والعامة، وذلك في مبنى الخدمات الاجتماعية والثقافية للنقابة العامة للصناعات الهندسية بالعجمي.