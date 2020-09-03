"كورونا" ينهي حياة طبيب ووالدته بالدقهلية في أسبوع

نعت نقابة أطباء الدقهلية، اليوم، الدكتور محمد حسن عيسى، أخصائي القلب، والذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه من خريجي الدفعة 42 بكلية الطب جامعة المنصورة.

ومن جانبه قال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، إلى أن الطبيب الراحل هو ابن الدكتورة عزة رشاد، رئيس قسم الكيمياء الطبية بكلية الصيدلة جامعة المنصورة، والتي توفيت الأسبوع الماضي إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وأضاف الشحات، لـ"الوطن"، أنه جرى ضم اسم الطبيب إلى "قائمة الشرف لأطباء الواجب"، والتي جرى إعلانها من قبل النقابة.

وأكدت النقابة، في بيان لها، أن الفقيد كان دمث الأخلاق، وأسهم كثيرا في الأنشطة النقابية والعلمية، داعين الله أن يجعلها في ميزان حسناته.

وأشارت إلى أنه جرى وضع الفقيد بالحجر الصحي في عزل جامعة المنصورة وتوفي هناك، بعد تدهور حالته إثر إصابته بفيروس كورونا.

وتضم "قائمة الشرف لأطباء الواجب" 24 طبيبا آخرين وهم: الدكتور عبداللطيف دبور، أخصائي المسالك البولية بمستشفى السنبلاوين العام، والدكتور عبدالرحيم إبراهيم شرف الدين، استشاري النسا والولادة بمستشفى أجا المركزي، والدكتور يوسف صبري المزين، أخصائي الجراحة بمستشفى دميره المركزي، والدكتور طارق حسين مخيمر، أخصائي الأنف والأذن بمستشفى زين بالكويت، والدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف.

والدكتور سامي مخلص، مدير صحة المنزلة السابق، والدكتور علي هويدي، مدير حميات شربين سابقا، والدكتور أحمد الزفتاوي، استشاري أمراض الصدر بمستشفى صدر المنصورة سابقا، والدكتور أحمد يحيى، استشاري العظام بمجمع الملك فيصل بالطائف بالسعودية، والدكتور زكريا المتولي نعيم، استشاري الأطفال بمستشفى المنصورة الدولي سابقا، والدكتور أيمن عبدالغفار الدسوقي، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، بكلية الطب جامعة المنصورة، والدكتورة سلوى فرحات مدير عزل مستشفى المطرية المركزي، والدكتور رزق أحمد عبدالله، أخصائي النساء والولادة، ومدير مستشفى بطره.

والدكتور محمد عيد، استشاري الجراحة في مستشفى المنصورة العام القديم سابقا، والدكتور علي المرسى استشاري أمراض النساء والتوليد بمستشفى دكرنس العام، والدكتور عبد الوهاب السعدني استشاري الأطفال ورئيس قسم الأطفال بمستشفى المنصوره الدولي، والدكتور جميل عطاالله يوسف، استشاري الأطفال بميت غمر، والدكتور خيرى مسعد، استشاري ورئيس قسم الباطنة بمستشفى نبروه سابقا الدكتور عبد العزيز بندق، استشاري باطنة ومدير عيادة في التأمين الصحي في المجزر بالمنصورة، و الدكتورة وجنات توفيق، رئيس قسم القلب بمستشفى المنصوره التخصصي "العام القديم". والدكتور أيمن حسين ناصف، استشاري الباطنة بمستشفى أجا المركزي، والدكتور صالح العواد، مفتش مكتب الصحة باجا سابقا.