تجهير 532 مقرا انتخابيا بالقليوبية استعدادا لجولة "الشيوخ" الثانية

تجري محافظة القليوبية حاليا استعدادات مكثفة؛ لانطلاق جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ 2020، والمقررة منتصف الأسبوع المقبل 8 و9 سبتمبر الجاري، علي مقعد وحيد، ضمن 6 مقاعد حسم مرشحو مستقبل وطن 5 منها في الجولة الأولى.

وحرصت المحافظة على توفير كراسي متحركة لكبار السن؛ لمساعدتهم في الإدلاء بأصواتهم إلى جانب مظلات لحمايتهم من الشمس، مع التشديد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد في 689 لجنة فرعية موزعة على 532 مقرًا انتخابيًا بالقليوبية حيث يبلغ إجمالي عدد من لهم حق التصويت بالمحافظة بـ3 ملايين و255 ألف ناخب.

وأنهت المحافظة برئاسة اللواء عبدالحميد الهجان، نسبة كبيرة من استعدادات اللجان لاستقبال الناخبين واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا خلال سير عملية انتخابات مجلس الشيوخ، عن طريق تطبيق التباعد الاجتماعي بين الناخبين، والتزام الجميع بإرتداء الكمامات في أثناء الإدلاء بأصواتهم.

وأكدت المحافظة أن من المقرر توفير طبيب وممرضة بكل لجنة، وتوفير أدوات طبية ومطهرات باللجان، إلى جانب عدد من بوابات التعقيم للناخبين، والمظلات للتخفيف عليهم من درجات الحرارة.

كما بدات مديرية الأمن بالقليوبية بإشراف اللواء فخر الدين العربي مدير الأمن، إجراءات تطبيق خطة أمنية محكمة، حيث من المقرر في أيام الانتخابات تكثيف الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة ونشر أفراد أمن سريين بمحيط اللجان لتأمين المواطنين خلال عملية التصويت.