23 قتيلا و34 مصابا في آخر حصيلة لضحايا الأمطار الغزيرة بباكستان

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة الموسمية الخميس، في إقليم "خيبر بختنخوا" الباكستاني، إلى 23 قتيلا و34 مُصابا على الأقل.

وذكرت "هيئة إدارة الكوارث" في الإقليم - حسب ما نقلت صحيفة إكسبرس تربيون الباكستانية، عبر موقعها الإلكتروني، أنّ الأمطار تسببت في تدمير 110 منازل بشكل جزئي و13 منزلا تم تدميرهم بالكامل.

ووفق ما ذكره مسؤولو الإنقاذ، جرى نقل الضحايا إلى مجمع طبي بمدينة سوابي في الإقليم الباكستاني، فيما يجري مسؤولو هيئة الإنقاذ عمليات البحث في المياه والإنقاذ بصورة يومية، في الوقت الذي يتواصل هطول الأمطار على مدينة مينجورا بوادي سوات لليوم الرابع على التوالي.