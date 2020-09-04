تفاصيل خريطة المشروعات الجديدة للنهوض بالقليوبية

مئات المشروعات الكبرى تحتضنها محافظة القليوبية في كل المجالات التنموية والخدمية، حيث تبلغ إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2020/2021، 512 مليون جنيه بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

"الوطن" تستعرض هذه المشروعات في كل المجالات وفق ما عرضه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، خلال اجتماعه الأخير مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

ففي قطاع الصحة بالقليوبية جرى الانتهاء من 25 مشروعًا بتكلفة 354 مليون جنيه، وجار العمل على 18 مشروعًا بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار جنيه ضمن المشروعات التي تم الانتهاء منها مستشفى التأمين الصحي ببنها، ومستشفى قها المركزي، إلى جانب تطوير مستشفى قليوب المركزي، وتطوير مستشفى أبوالمنجا المركزي، فيما تضمنت المشروعات الجاري تنفيذها في هذا القطاع تطوير كل من مستشفى كفر شكر، ومستشفى الخانكة المركزي، إلى جانب عملية إحلال كامل لمستشفى طوخ المركزي، وتطوير ورفع كفاءة مستشفى القناطر الخيرية المركزي.

أما في قطاع التعليم فشهدت الخطة المركزية 2014-2020 إنشاء وتطوير 202 مدرسة بتكلفة 937 مليون جنيه، إضافة إلى أن هناك 43 مشروعًا جار العمل على الانتهاء من تنفيذها.

وفي قطاع مياه الشرب بالقليوبية في الفترة من 2014 وحتى 2020، وصل عدد المشروعات إلى 17 محطة مياه بتكلفة تقدر بنحو 3.9 مليار جنيه، وجارٍ الانتهاء من مشروعات أخرى لمحطات المياه يبلغ عددها 9 محطات، منها توسعات محطة طوخ بطاقة 69 ألف م3/يوم، ومحطة سرياقوس بالخانكة بطاقة 145 ألف م3/يوم، إلى جانب تنفيذ محطات مياه لمعالجة الحديد والمنجنيز ضمن مشروع تغذية 240 قرية على مستوى الجمهورية.

اما في قطاع الصرف الصحي بالقليوبية، شهد الانتهاء من تغطية مدن المحافظة بالصرف الصحي بنسبة 100%، بينما وصلت نسبة تغطية القرى إلى 50%، وجار العمل على تغطية 20% من إجمالي قرى المحافظة، ووصل إجمالي عدد المشروعات التي جرى تنفيذها من عام 2014 حتى الآن في هذا القطاع 44 مشروعًا لمحطات الصرف الصحي بتكلفة 1.9 مليار جنيه، فيما بلغ عدد المشروعات الجاري تنفيذها 67 مشروعاً بتكلفة 4.5 مليار جنيه، منها توسعات محطة معالجة بنها، ومحطة معالجة شبين القناطر.

وفي قطاع الكهرباء بالقليوبية شهد منذ عام 2014 حتى الآن تنفيذ 29 مشروعًا تتعلق بإحلال وتكثيف المحولات وتحسين الجهد بتكلفة 144.2 مليون جنيه، وجار تنفيذ 7 مشروعات أخرى، وتعمل المحافظة حاليًا على تأمين 11 منطقة تحت خطوط الضغط الفائق تقع بحي شرق شبرا الخيمة، حيث يمر بها الخط الكهربائي الهوائي بطول 6 كم تقريبا، ويتجاوز تعدادها السكاني 6000 أسرة، فقامت المحافظة بتوقيع بروتوكول تعاون رباعي بين وزارة الكهرباء ومحافظتي القاهرة والقليوبية وصندوق تطوير المناطق العشوائية؛ لنقل ودفن خط الضغط الفائق.

وبالنسبة لمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل شهدت القليوبية توصيل الخدمة لـ 222874 وحدة سكنية خلال الفترة من 2014 حتى 2020، وما زال العمل جار لزيادة أعداد المستفيدين من توصيل الغاز الطبيعي.

وفي قطاع الطرق، تحظى القليوبية بشبكة من الطرق الرئيسية والسريعة والإقليمية تربطها بمحافظات القاهرة، والجيزة، والغربية، والشرقية، والمنوفية، والدقهلية، ما يحقق لها إمكانية وصول عالية وهو من أهم مميزات المحافظة، وبلغ إجمالي خطط الرصف بنطاق المحافظة من 2014 حتى 2019، شملت رصف طرق ترابية بأطوال وصلت إلى 53.5 كم، إلى جانب رفع كفاءة طرق مرصوفة بأطوال 127 كم، بتكلفة إجمالية بلغت 297.4 مليون جنيه.

فيما يجري العمل في عدد من المشروعات التي تتعلق برصف وإعادة تأهيل 4 طرق بقيمة 210 ملايين، وكذا مشروع تطوير ورصف كورنيش النيل بمدينة بنها، إلى جانب مشروعات لرصف 8 طرق، إلى جانب مشروع تطوير طريق شركات البترول بمسطرد والخصوص.

وفي مدينة القناطر الخيرية يجرى التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ مخطط تطويرها، وكذا العمل على إدراج مشروع تنمية جزيرة الشعير ضمن مخرجات مشروع تنمية القاهرة الكبرى الجاري تنفيذه، مع تعديل المخطط العام للقناطر الخيرية ليتلاءم مع مخطط تنمية الجزيرة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمار السياحي للمنطقة بأكملها.

كما تشهد القليوبية إطلاق اكبر خطة لإغلاق مدفن أبو زعبل الحالي تتضمن مقترحا لاستغلاله على غرار مدفن الوفاء والأمل وحديقة الأزهر بارك بمحافظة القاهرة واستغلال المقومات المكانية للمنطقة، حيث يوجد بها بحيرة يمكن استغلالها بشكل سياحي إلى جانب دراسة إنشاء مصنع تدوير مخلفات بطاقة كافية لاستيعاب المتولد اليومي من المحافظة.

وفي مجال مشروع التحول الرقمي الذي المحافظة يتوافر حاليًا بها 4 مراكز مراكز تكنولوجية تعمل بالفعل في طوخ، وبنها، وحي غرب شبرا، وحي شرق شبرا، كما تم الانتهاء من إنشاء 5 مراكز تكنولوجية أخرى، وجار تزويدها بالأثاث اللازم؛ تمهيداً لبدء تفعيلها، وذلك في كفر شكر، وقها، وقليوب، والقناطر الخيرية، والخانكة.