شاكر: نتبنى برنامجا لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم تبني برنامج واسع النطاق لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات القطاع من خلال عدد من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط، لافتا إلى الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصري والتي ترتكز على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة.

تحسين وتطوير كل الخدمات بقطاع الكهرباء

وأشار شاكر خلال استقبالة مايكل لي الرئيس الإقليمي للقطاع المؤسسي لشركة هواوي الصينية والوفد المرافق له إلى الجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كل الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع، لافتا إلى تطلع مصر لتعميق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع كل الدول حيث تحتل قضية تنشيط العلاقات المصرية مكانة متميزة لدى كل الدوائر السياسية والدبلوماسية والشعبية المصرية.

بناء بنيه قوية وشبكة ذكية

من جانبة أشاد مايكل لي بالتطور السريع والملحوظ في المشروعات التي تنفذها بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبناء بنيه قوية وشبكة ذكية تدعم التحول الرقمي الذي تتبناه الحكومة المصرية.