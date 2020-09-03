طقس الغد مائل للحرارة وتوقعات بسقوط أمطار على بعض المناطق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري نهارا، وترتفع نسبة الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس والرياح معتدلة.

ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، كما يكون شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وليلًا يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

أما عن الظواهر الجوية، فتسقط أمطار خفيفة (20% تقريبًا) على مناطق متفرقة من الوجه البحري، وتنتشر الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 34 24

الإسكندرية 31 24

وادي النطرون 32 24

طنطا 34 24

شبين الكوم 34 24

دمنهور 31 24

بلطيم 31 24

مطروح 29 24

السلوم 32 23

سيوة 36 22

بورسعيد 30 25

دمياط 30 25

الزقازيق 34 24

المنصورة 34 24

الإسماعيلية 35 23

السويس 35 23

العريش 31 23

رفح 30 23

رأس سدر 36 25

نخل 37 23

نويبع 38 30

طابا 36 26

كاترين 34 20

الطور 35 26

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 39 29

مرسى علم 38 28

الفيوم 36 25

بني سويف 37 24

المنيا 38 24

أسيوط 38 24

سوهاج 39 25

قنا 40 27

الأقصر 41 28

أسوان 41 28

إدفو 41 28

أبوسمبل 41 28

الوادي الجديد 40 26

شلاتين 38 27

أبو رماد 37 27

حلايب 35 27

راس حدربة 35 28