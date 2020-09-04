حظك اليوم الجمعة 4-9-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يحرص الكثير من محبي الأبراج على معرفة البرج الخاص بكل الاشخاص المحيطين به، حتى يستطيع أن يحدد السمات الشخصية لهم للتعامل معهم بشكل سليم، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الشمس وعطارد في منزل العمل يجعلانك أكثر نشاطا ويقظة وإصرارا.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر اليوم في برجك يحفزك ويمدك بالسحر والجاذبية وتلفت أنظار الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة السلبي وقد يجعلك تشعر بانخفاض طاقتك وعليك ألا تتحامل على نفسك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الفلك يطالبك بعدم التسرع والتزام الكتمان وعليك أن تتعامل بهدوء كي تستطيع مواصلة المسيرة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة عبير صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

الشمس في وضع معاكس وعليك أن تتجنب العناد وتبتعد عن المغامرة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء واليوم مثالي لعقد لقاءات موفقة وقبول ما يوجه لك من دعوات.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء المطربة يارا، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، فلا تدع الظنون تعطلك وتعوق حركتك.. ثق بنفسك وحاول التكيف مع المستجدات.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا عليك أن تعتني بشريك حياتك ولا تغامر بأقوال غير مدروسة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان زين الدين زيدان، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يدعوك للمغامرة وقدرتك على التجديد تبعث البهجة في القلوب.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ ما يجعلك تشرق اليوم بسحر حقيقي وتكسب الإعجاب ببساطة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم ممثل ودرامر فريق كايروكي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يمدك بالقدرة على التخطيط الجيد ويدفعك للاهتمام بمسائل مالية واليوم مناسب للتجارة ولإتمام عملية بيع أو شراء.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك ويمدك ذلك بالإرادة والحماس والإصرار على تحقيق رغباتك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان باسل خياط، ويوافق تاريخ ميلاده 29 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. انتبه ولا تتسرع في التوقيع على بنود عقد أو اتفاق وتعامل بروح الفريق لتحصل على التقدير.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

حاول أن تقرّب وجهات النظر مع من تحب أو مع شركاء الحياة وكن مرنا.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل الإيجابي واليوم فرصة للعمل والإنجاز ولمراجعة أهدافك بتأني.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

تنجح اليوم في أن تكسب دعم الجميع إذا تعاملت بمثالية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة ميس حمدان، ويوافق تاريخ ميلادها 31 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يمدك بكل الطاقة التي تسمح لك بنشاطات عديدة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

اليوم تُظهر تعاطفا وحنانا مع من تحب وتحصل على الحب في المقابل.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميرفت أمين، ويوافق تاريخ ميلادها 24 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

قد تشعر اليوم بالتوتر وعليك أن تتماسك وتعتني بما عليك من واجب.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يثير الخلافات وعليك أن تصبر ليومين حتى تتحسن الأمور.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة دنيا سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات ما يجعل اليوم مناسبا لإنجاز أعمال وللنشاطات الاجتماعية.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تتواصل جيدا وتربطك بمحيطك علاقة هدوء وسكينة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة صفية العمري، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تراجع خطواتك جيدا واعتنِ بحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. فينوس بمنزل الحب تمنحك سحرا وجاذبية وتساعدك على التعبير عن مشاعرك ببلاغة ووضوح.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حنان مطاوع، ويوافق تاريخ ميلادها 23 فبراير.