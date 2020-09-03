شكري: المواطن المصري فقط من يحدد مدى تمتعه بحقوق الإنسان

قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي إنه على الجميع تكثيف العلاقات الخارجية مع مصر ومع الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن ملف حقوق الإنسان ملف حساس، ولكن تم التوافق على ضرورة مراجعة إعلان 2013 بشأن الوضع في مصر لأنه كان يتعلق بالوضع في مصر آنذاك، ولا يعود للوضع في البلد حاليًا.

وعلق وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بينه وبين الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، والمنعقد بالقاهرة، أنه يجب تعزيز الاستفادة من تجارب الأخرين في كل المجالات سواء حقوق الإنسان وغيرها لأنها تعود بالنفع على الشعب المصري، مشددًا على أن الشعب المصري هو من يقدر ويقيم مدى تمتعه بحقوقه السياسية والاقتصادية ومجالات حقوق الإنسان.

وشدد وزير الخارجية على أنه أوضح للممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي ضرورة النظر للحقوق في إطارها الشامل وتقيم مدى اهتمام الدولة المصرية لهذه الحقوق، وضرورة الاهتمام بتقييم المواطن المصري وعدم الاكتفاء باستقاء المعلومات من دوائر محددة قد تنظر للأمور بمنظور ضيق لا يعبر عن واقع الأمور في مصر.

وكشف وزير الخارجية المصري أنه عبر للممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي عن بعض المشاغل لدى مصر في إطار ممارسات حقوق الإنسان في دول الاتحاد الأوروبي والسياسيات التي تنتهك، وليس هناك دولة تستطيع أنها تتدعي وصولها للكمال في حماية ورعاية حقوق الإنسان وعلى الجميع السعي للوصول لها والابتعاد عن الاتهام وتوجيه سهام الاتهام بشكل غير عادل ويكون الحديث موضوعي وهادئ وتحقيق المصالح، مشددًا على أن المواطن المصري هو الطرف الأوحد في تقييم مدى تمتعه في هذه الحقوق وليس أي طرف آخر.