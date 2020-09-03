اللواء جمال مختار مساعدا لرئيس الوفد للشؤون الأمنية وإدارة الأزمات

أصدر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بتعيين اللواء جمال مختار محمد حنون مساعدًا لرئيس الوفد للشؤون الأمنية وإدارة الأزمات.

وأعرب اللواء جمال مختار، عن سعادته وتقديره لقرار رئيس حزب الوفد، مشيدًا بالتطور الكبير الذي شهده حزب الوفد خلال السنوات الأخيرة في كل المجالات منذ تولي أبو شقة رئاسة الحزب.

وقال مختار إن حزب الوفد صاحب الكفاح الوطني المشرف طوال أكثر من مائة عام، يسير بخطوات قوية وثابتة مساندًا وداعمًا بقوة للدولة المصرية في مواجهة الجماعات الإرهابية وتأسيس دولة عصرية حديثة.

وأكد أن حزب الوفد يمثل صورة صادقة للمعارضة الوطنية التي لا تهدف إلا لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.