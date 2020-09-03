الحكومة: حققنا أكبر حصيلة للصادرات غير البترولية منذ 10 سنوات
كتب:
محمد مجدي
03:57 م | الخميس 03 سبتمبر 2020
الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ الصادرات غير البترولية حققت أكبر حصيلة لها منذ أكثر من 10 سنوات.
وأضافت وزيرة التخطيط، خلال مشاركتها في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء قبل قليل، أنّ الميزان التجاري تحسن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2019/2020، حيث انخفض العجز التجاري بنحو 5.4 نتيجة لانخفاض الواردات بنسبة 3.3%، وارتفاع الصادرات بنحو 0.5%.