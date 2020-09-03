مصر للسياحة: عودة رحلات "موسكو القاهرة" تمهد لاستئنافها مع أوروبا

قال سامح سعد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر للسياحة، إن القرار الروسي بعودة الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو "جيدة للغاية"، معربًا عن أمله في أن تشجع تلك الخطوة العديد من الدول الأوربية لاستئناف رحلاتها لمصر قريبًا.

وأضاف "سعد" لـ"الوطن"، أنه رغم عدم تسيير رحلات روسية إلى المطارات الإقليمية المصرية مثل شرم الشيخ والغردقة منذ عام 2015، إلا أن هناك العديد من المجالات المشتركة التى تجمع بين البلدين، والتى تستلزم وجود رحلات طيران منتظمة بينهما.

وأشار إلى أن روسيا كانت تصدر لمصر حتى عام 2015 أكثر من 2.5 مليون سائح سنويًا، كما أن المقصد السياحي المصرى يحتل مكانة كبيرة لدى السياح الروس، منوهًا إلى أن السنوات الماضية شهدت زيارة آلاف السياح الروس إلى مصر عن طريق عدة نقاط أوربية، لعدم وجود رحلات طيران مباشرة بين روسيا والغردقة وشرم الشيخ.

من جهته، قال عاطف بكر عجلان عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن الرحلات الروسية لمصر تأتي إلى القاهرة بأعداد قليلة من السياح، إلا أنها خطوة لعودة السياحة من روسيا لمصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن روسيا كانت تصدر لمصر حتى عام 2016 نحو 30% من إجمالي الحركة السياحية الوافدة لمصر سنويًا.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر بسلطة الطيران المدني المصرية، الموافقة على طلب شركة "آيرفلوت" الروسية بتسييررحلات من موسكو إلى القاهرة بواقع 3 رحلات أسبوعية، وأضافت المصادر لـ"الوطن" إنه لم يتم تحديد موعد لبدء تلك الرحلات حتى الآن.

وأوضحت المصادر، أن "مصر للطيران" تقدمت بطلب مماثل لتشغيل رحلاتها لموسكو، وأنها في طريقها للحصول على موافقة من السلطة لتسيير رحلات من القاهرة إلى روسيا بالتزامن مع بدء رحلات الشركة الروسية، مشيرة إلى أن مصر للطيران قد تنظم 3 رحلات أسبوعية فى المرحلة الأولى للتشغيل.

وكانت شركة "آير فلوت " أكبر شركات الطيران الروسية قد سيّرت فى ابريل 2018 أول رحلة طيران إلى مطار القاهرة بعد توقف حركة الطيران بين البلدين لنحو عامين ونصف، إلا أن ظهور فيروس كورونا مارس الماضي أدى إلى توقف حركة الطيران مجددًا بين البلدين .