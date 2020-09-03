تنفيذ 13 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة بالغردقة

شنّ مجلس مدينة الغردقة، حملة مكبرة، اليوم، لإزالة التعديات على أملاك الدولة أسفرت عن تنفيذ ١٣ قرار إزالة بإجمالي ٨٦٠ مترًا، عبارة عن مبانٍ مخالفة وتعديات على أراضي الدولة.

وشدد اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، على رؤساء الأحياء عدم التهاون فى حق الدولة والتصدي بكل حسم لتعديات البناء وإزالتها ضمن حملة الإزالات المكبرة لاسترداد أراضي الدولة واستعادة حق الشعب وفرض هيبة الدولة وتنفيذ القانون.