قضايا صدمت المجتمع.. "فيرمونت وعبدة الشيطان وليلى"

شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس القومي للمرأة تفيد تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 بفندق شهير، حصدت اهتمام وحديث المواطنين لتثير قضية فيرمونت جدلاً بعد تورط شخصيات بارزة، لتسود حالة من الصدمة في المجتمع مع الكشف يوميًا عن تفاصيل جديدة.

الصدمة والجدل والنفور، الذي أوجدته قضية فيرمونت حاليًا، ليس الأول الذي يشهده المجتمع المصري، حيث سبقه عدد من الصدمات على نفس الغرار، لعل أبرزها قضية "عبدة الشيطان" التي بدأت منذ عام 1997، ثم تجددت في 2011، ومرة أخرى عام 2016، وقضية أخرى خاصة بحفل فرقة "مشروع ليلى" في 2017.

تفاصيل قضية فيرمونت

تلك الصدمة الحديثة التي أثارتها قضية فيرمونت، تعود وقائعها إلى أواخر يوليو الماضي، حيث تصدر وسم "جريمة فيرمونت" موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وتداول مئات من المغردين رواية لفتاة قالت إنه تم اغتصابها عام 2014 داخل فندق فيرمونت بعد تخديرها بمخدر "GHB" الذي يؤدي لفقدان الوعي، وأنَّهم صوروا أنفسهم خلال الاعتداء عليها، إضافة لحفرهم أحرف أسمائهم على جسدها وتهديدها إذا قررت الإبلاغ عنهم.

وسرعان ما تحركت النيابة العامة في هذا الأمر، حيث تم إلقاء القبض على عدد من المتهمين في القضية، ليتم الكشف عن صدمة جديدة وهي تورط أبناء مشاهير بالقضية، من بينهم نازلي مصطفى كريم، الابنة الوحيدة للفنانة نهى العمروسي، والمتزوجة من أحد المتهمين بالقضية، وهو هارب في لندن حاليًا، بالإضافة إلى محمد محمد فريد خميس، الشهير بـ"بيبو"، نجل رجل الأعمال الشهير محمد فريد خميس.

كما تورط بها شادي أيمن نور، 28 سنة، بأنه أحد المشاركين في حملة ترويجية ضد مؤسسات الدولة المصرية، بالإضافة لأحمد جنزوري متعهد الحفلات، الذي يمتلك علاقات قوية مع نجوم الفن، ويلقب بـ"نمبر وان" ويدعوه أصدقاؤه باسم "جانز" الساحل الشمالي، لتنظيمه حفلات غنائية كبرى في القرى السياحية.

أزمات عبدة الشيطان الصادمة

صدمة شديدة سابقة تتشابه مع قضية فيرمونت، ولكنها ظهرت في مطلع عام 1997، تلقاها المجتمع وتابعها جميع طوائفه وفئاته، والتي أطلق عليها قضية "عبدة الشيطان"، وصفتها الصحف حينها بـ"المفاجأة المروعة"، بينما طالب المواطنون ومسئولو الأزهر والأوقاف حينها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على مجموعة من الشباب والفتيات بقصر ''البارون'' في حي مصر الجديدة، لإقامتهم حفلات صاخبة والرقص على أنغام ''الميتال''، حيث أدلى المتهمون وقتها باعترافات أثارت جدلا شديدا حول طقوسهم السرية لعبادة الشيطان.

التشابه بين قضتيني "عبدة الشيطان" و"فندق فيرمونت" يرجع إلى تورط أبناء فنانين وموسيقار وشخصيات بارزة وإعلاميين وأبناء أساتذة جامعات ورجال أعمال، والذين دشنوا ناديا خاصا بهم وأسموه "نادي القدر السيئ" وجماعة أخرى باسم "اتحاد الموت"، تولاها أحدهم سُمي بـ"خادم الشيطان"، الذي يحض على قيام المجموعة بممارسة جميع أنواع الرذيلة والفجور وذبح الحيوانات للشرب من دمائها وتقديمها كقرابين وتلطيخ أجسادهم إرضاء للشيطان، ووصل الأمر إلى تحريف آيات القرآن الكريم والإنجيل.

ورغم مرور عدة أعوام على تلك الأزمة، ظلت الأحاديث والمخاوف تدور حول قصر البارون، بينما تجددت عام 2011، حينما تقدمت سيدة مسيحية ببلاغ للإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، بأن شخصًا انتحل شخصيتها عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك"، ووضعها على صفحة أخرى مسيئة للرسول، وبعد القبض على المتهم اعترف أنه ينضم لمجموعة من عبدة الشيطان.

وفيما بعد مع رواج مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت صفحات بأسماء صادمة تدعو لعبادة الشيطان، منها صفحة Satanism، وDevil Worshippers، وعبدة الشياطين 666، وتحت الأرض، الذين يروجون لذلك الأمر ويتداولون صورًا ومنشورات وطلاسم غريبة.

وفي فبراير 2016، عادت قضية "عبدة الشيطان" للظهور مرة أخرى، ولكن هذه المرة من خلال حفل كان من المقرر تنظيمه بوسط القاهرة يشارك به فنان أمريكي عضو فريق "بلاك ميتال"، لتسارع نقابة الموسيقيين بوقفه.

أزمة حفل "مشروع ليلى"

حفل غنائي آخر صدم المجتمع، في سبتمبر 2017، حيث عقب رفع بعض الحاضرين في حفل "ميوزيك بارك" الذي أقامته فرقة "مشروع ليلى" بالقاهرة الجديدة، علم المثليين جنسيًا، دعمًا لحامد سنو مؤسس الفريق، الذي أعلن عن هويته الجنسية قبل فترة منه بأحد البرامج الفضائية.

وعلى الفور تم القبض على 6 ممن شاركوا في حفل فرقة "مشروع ليلى"، من بينهم سارة حجازى وأحمد علاء، ووجهت النيابة لهم تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، الترويج لأفكار ومعتقدات تلك الجماعة بالقول والكتابة، والتحريض على الفسق والفجور فى مكان عام.

علم الاجتماع: الأزمات والصدمات ترجع لغياب دور الأسرة

وفسرت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع، تلك الصدمات التي تعرض لها المجتمع خلال العشرين عامًا الأخيرة.

وقالت خضر لـ"الوطن"، إن الشباب المشاركين بتلك الوقائع، وقعوا فيها بذاكرة مغيبة وعدم القدرة على التحكم في الأمور والانتباه لعدم التورط في أحداث مشبوهة أو الاستفادة من مواقف سابقة.

كما ترى أن ذلك يرجع لغياب دور الأسرة الإرشادي والرقابي للأبناء، خاصة من الآباء الذين بات لدى أغلبهم حاليًا أولوية البحث عن المال بدلاً من الاهتمام بترسيخ القيم والأسس المجتمعية والتوازن بين تربية الذكور والإناث، والتعريف بحدود ومفاهيم الحرية الشخصية التي لا تتجاوز معايير الدين والمجتمع.

وشددت على أن التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في تشويه القيم المجتمعية وتداول المعلومات الخاطئة وزيادة تلك الأزمة والترويج لعادات بعيدة عن المجتمع والدين، بجانب غياب دور الإعلام في ترسيخ تلك المبادئ والتعاليم الدينية، متمنية أن تكون قضية فيرمونت صحوة لتلك الأزمة المجتمعية ومعالجة تلك العوامل لتجنب صدمات مشابهة.