فحص 3910 أطفال ضمن مبادرة السمعيات بالمنيا

واصلت وحدات ومراكز الرعاية الأساسية بكافة مراكز المنيا، توقيع الكشف الطبي على الأطفال حديثي الولادة، ضمن مبادرة "السمعيات" إحدى المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الحملة تستهدف ضعاف وفاقدي السمع من الأطفال حديثي الولادة، مشيراً إلى توقيع الكشف الطبي على 3910 طفلًا حديث الولادة خلال شهر أغسطس الماضي.

وأكد وكيل الوزارة، أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وجه الإدارات الصحية بضرورة التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لتنفيذ المبادرة الرئاسية.

وأوضح الدكتور أحمد خليل، مدير الرعاية الأساسية، أنه حال إكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع وبعد التأكد سيتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة بمستشفى المنيا العام لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم، مشيرًا إلى أن الكشف والعلاج مجاني بالكامل.