القبض على شاب سرق سيارة طبيبته في حلوان

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على عامل لاتهامه بسرقة طبيبته بمستشفى حلوان، وكشفت التحريات والتحقيقات الأولية أن المتهم تمكن من سرقة بطارية سيارة الطبيبة مرتين خلال شهر، وأثبتت التحريات أن المتهم توجه للمستشفى لإجراء كشف وعلم أن سيارة الطبيبة المعالجة له سهل فتحها، فاستغل ظروف دخولها لمحيط المستشفى وسرق البطارية مرتين، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى مأمور قسم شرطة حلوان إخطارًا يفيد بقيام مجموعة من الأهالي بالقبض على شاب لاتهامه بسرقة سيارة من أمام مستشفى حلوان العام، وانتقل فريق من ضباط مباحث قسم حلوان بقيادة الرائد محمد سعداوي معاون المباحث وبمناقشة المتهم كشف عن مفاجأة وقرر أنه سرق سيارة الطبيبة المعالجة له.

وأوضح المتهم أنه للمرة الثانية يسرق بطارية سيارة الطبيبة دون علمها، وأشار إلى أنه حضر للمستشفى للكشف الطبي، وأثناء علاجه سمع من أحد الأطباء المعالجين أن السيارة الخاصة بالطبيبة سهل فتحها، فتوجه إليها واستولى على البطارية، وتم ضبطه تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.