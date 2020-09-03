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عبدالغفار: سنتواصل مع علمائنا في إنجلترا وفرنسا للتدريس بـ"الأهلية"

كتب:

شريف سليمان
07:45 م | الخميس 03 سبتمبر 2020
وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن 140 عالمًا مصريًا من جامعات واشنطن وهارفارد وميتيشجان الأمريكية سيدرّسون في الجامعات الأهلية. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "dmc": "سنجتمع مع علمائنا في إنجلترا وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا لمساعدتنا في النهضة، وليس في الجامعات الأهلية فقط".

وتابع: "أطلقنا جامعات أهلية لها علاقة بالجامعات الحكومية، وتتمتع بنفس القانون المرن الذي يسمح بالتعاقد مع علمائنا في كل مجالات العلم من أي مكان بالعالم".

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