عبدالغفار: سنتواصل مع علمائنا في إنجلترا وفرنسا للتدريس بـ"الأهلية"

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن 140 عالمًا مصريًا من جامعات واشنطن وهارفارد وميتيشجان الأمريكية سيدرّسون في الجامعات الأهلية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "dmc": "سنجتمع مع علمائنا في إنجلترا وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا لمساعدتنا في النهضة، وليس في الجامعات الأهلية فقط".

وتابع: "أطلقنا جامعات أهلية لها علاقة بالجامعات الحكومية، وتتمتع بنفس القانون المرن الذي يسمح بالتعاقد مع علمائنا في كل مجالات العلم من أي مكان بالعالم".