الحكومة تجمع 21 مليار جنيه من السوق المحلي

جمعت وزارة المالية اليوم، من السوق المحلي، نحو 21 مليار جنيه مقابل إصدار أذون خزانة أجل 182 و357 يومًا.

وبحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي، أعلن اليوم الخميس 3 سبتمبر الحالي، أن "المالية" اقترضت نحو 16.5 مليار جنيه مقابل إصدار أذون خزانة أجل 357 يومًا، بينما اقترضت مقابل أذون خزانة 182 يوما بقيمة 4.5 مليار جنيه.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها وتعتمد وزارة المالية على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية.