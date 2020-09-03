ضبط شخصين اختطفا موظفا بالمعاش داخل "توك توك" لسرقته

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من ضبط شخصين، لاختطافهما موظفًا بالمعاش داخل "توك توك" لسرقته.

جاء ذلك على خلفية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تضمن قيام شخصين يستقلان مركبة "توك توك" بجذب أحد الأشخاص داخله أثناء سيره مترجلاً بأحد شوارع مدينة ميت غمر بالدقهلية.

وتوصلت الأجهزة الأمنية إلى تحديد هوية المجني عليه، وتبين أنه بالمعاش، ومقيم بميت غمر بالدقهلية، وبالتواصل معه اتضح أنه أثناء سيره بشارع مجاور لمسكنه قام شخصان يستقلان مركبة "توك توك" بجذبه داخلها كرهًا عنه وسرقة مبلغ مالي منه، وتركه عقب ذلك.

ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، واعترفا بارتكابهما الواقعة.