ضبط مرتكبي واقعة مقتل أحد الأشخاص بالبحيرة

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من كشف غموض مقتل عامل فى البحيرة، تبين من التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة خطيبة المجني عليه وصديقها، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

على خلفية تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان (دبحوه قبل الفرح بساعات) تضمن لقاء مع أهلية (أحد الأشخاص - عامل بأحد الفنادق بالقاهرة ومقيم بمحافظة البحيرة) بداخل منزلهم استعرضوا واقعة مقتله فى غضون شهر أغسطس من العام الحالى ومطالبتهم بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

بالفحص تبينت سابقة تقدم شقيق المجنى عليه ببلاغ لمركز شرطة الدلنجات بالبحيرة، بتغيب شقيقه عقب خروجه يوم 7/8/2020 متوجهاً لمحل عمله بالقاهرة وعدم وصوله للعمل.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة توصلت جهوده إلى أن وراء اختفاء المتغيب (سائق، وعاطل، وخطيبة المجنى عليه، جميعهم مُقيمون بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لرغبة (السائق وخطيبة المجنى عليه) فى التخلص من المجنى عليه حتى يتمكنا من الزواج، حيث قام (السائق والعاطل) باصطحاب المجنى عليه بالسيارة الخاصة بالسائق بدعوى توصيله لمحل عمله وفى طريقهم قاما بتخديره وتوجها لإحدى الأراضى الصحراوية بنطاق قسم شرطة ثاني الشيخ زايد بالجيزة وقاما بقتله ودفن جثمانه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجميعهم رهن الحبس الاحتياطى على ذمة التحقيقات حتى تاريخه.