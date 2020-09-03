"بسنت" حققت التفوق رغم مرضها.. وتبحث عن منحة لطب الأسنان

رغم معاناتها مع مرض "الذئبة الحمراء" وتنقلها بين مستشفيات المنصورة والمنوفية، أصرت على مواجهة المرض والتغلب عليه من خلال تفوقها في الثانوية العامة بمجموع 95,24%، إلا أن المجموع لم يؤهلها لدخول كلية طب الأسنان.

"بسنت وليد" واجهت مرضها خلال دراستها في الثانوية العامة، بإصرارها على تحقيق حلمها في الالتحاق بإحدى كليات القمة، ورغم المصاعب التي مرت بها إلا أن مجموع الدرجات حال دون تحقيق حلمها.

وناشدت "بسنت" المسئولين بتحقيق أمنيتها ومساعدتها في الالتحاق بكلية طب الأسنان، مؤكدة أنها حاولت الانتصار على المرض وجاهدت نفسها قدر المستطاع، فيما طالبت أسرتها الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعمها حيث إنها عانت خلال فترة الدراسة بتنقلها بين المستشفيات، ورغم ذلك استطاعت إثبات نفسها وتحقيق التفوق.