تكريم عامل أنقذ طفلا سقط في "بلاعة" بكفر الشيخ

كرّمت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة مطوبس بكفر الشيخ، عاملًا أنقذ طفلًا سقط في "بالوعة صرف" بعزبة عمرو التابعة لمركز مطوبس بمنحه درع المحافظة، بحضور نواب رئيس المدينة ورؤساء القرى.

كان محافظ كفر الشيخ، اطمأن على حالة الطفل أحمد محمد رزق، بالمستشفى العام، لمتابعة حالته الصحية، وأثنى محمد رزق، والد الطفل، على قرار المحافظ بنقل طفله للمستشفى العام وإجراء الكشف الطبي عليه إضافة لإجراء أشعة مقطعية للاطمئنان عليه، مشيرًا إلى أن حالة نجله مستقرة.