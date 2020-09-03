صور.. غلق مركزين للدروس الخصوصية بدمنهور

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بالبحيرة، بالتنسيق مع إدارة بندر دمنهور التعليمية، مركزين للدروس الخصوصية بوسط مدينة دمنهور، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كانت اللجنة المكلفة بالمراقبة والمتابعة لأصحاب "السناتر" نفذت حملة موسعة تبين خلالها وجود عدد ٢ سنتر يعملان وبهما طلاب، وقامت اللجنة بغلقهما وتشميعهما بالشمع الأحمر.

أتى ذلك بناء على تعليمات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالمرور على المراكز التعليمية والسناتر وإتخاذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والمرور على المراكز التعليمية ومقارات الدروس الخصوصية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بناء على قرار اللجنة رقم ٣٥٤ والصادر من محافظ البحيرة.