روسيا تستعد لتصدير مقاتلتها "سو - 57".. "الشبح تحلق"

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أمس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وافق على تصدير المقاتلة "سو-57" الشبحية إلى الخارج.

وتوقعت تقارير بأن يزداد الطلب الأجنبي على المقاتلة التي تنتمي إلى الجيل الخامس باضطراد، بعد تلبية احتياجات القوات الروسية.

لكن رحلة المقاتلة "سو-57" إلى الأسواق لم تكن سهلة، فقد عانت من مشكلات وتعثرات أثناء عملية التصنيع والتجارب الأولى.

وترصد "الوطن" في النقاط التالية، أهم المعلومات عن تلك الطائرة من الفشل والإخفاق إلى النجاح وحتى التصدير.

- تحطمت طائرة كاملة من هذا الطراز خلال جولة تدريبية في أقصى الشرق الروسي أواخر ديسمبر الماضي.

- كان من الواضح أن تكلفة إنتاج هذه المقاتلة يفوق طاقة الدولة الروسية.

- اتخذت "موسكو" مساراً مشابهًا لما صنعته أثناء إنتاج الدبابة "تي- 14"، إذ بحثت عن عملاء أجانب للمساهمة في تحمل تكاليف إنتاج الطائرة.

- أعلنت روسيا أن الدبابة شبه الأوتوماتيكية، شهدت زيادة كبيرة في المبيعات بعد عرضها لمشترين محتملين في معرض الأسلحة الدولي للجيش في 2020 قرب موسكو قبل أسابيع.

- ذكرت وسائل إعلام روسية حكومية، أن موسكو وافقت على تصدير المقاتلة الجديدة إلى دول العالم.

- من غير المحتمل أن يكون هناك طلب أجنبي كبير على هذه المقاتلة، حتى يجري تزويد الجيش الروسي بما يكفي من هذه الطائرة.

- الهدف الأول في هذه المرحلة هو تقديم هذه المقاتلات إلى الجيش الروسي، أما الهدف الثاني فهو عرض "سو- 57" للمشترين الأجانب والقيام بحملة ترويجية لها.

- لا يوجد تغيير كبير في سياسة روسيا بهذا الشأن، فقد باعت موسكو بانتظام عتادا عسكريا إلى حلفائها حول العالم.

- حلقت المقاتلة "سو-57" للمرة الأولى عام 2010، وشاركت بالعمليات العسكرية في سوريا بين عامي 2018، 2019، بحسب تقارير.

- قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، إنه سيجري إنتاج 76 نسخة من الطراز الجديد حتى العام 2028، الأمر الذي يثير الشكوك بشأن احتمال توفير طلبيات المشترين الأجانب.

- عدة دول أرسلت بالفعل طلبات لشراء المقاتلة الجديدة، وفق مسئول روسي.

- من المحتمل أن تشمل قائمة الدول: الجزائر والهند وحتى تركيا التي يمكن أن تعتمد هذا الطراز من المقاتلات.

- صممت "سو- 57" من أجل تدمير كل أنواع الأهداف الجوية والبحرية والبرية.

- هي أول طائرة روسية تستخدم تقنية التخفي، وتتميز بالسرعة التي تفوق سرعة الصوت.