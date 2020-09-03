أستاذ إعلام: استخدام القرود والكلاب في التدريس مشهد عبثي وفوضوي

قال الدكتور حسام النحاس، أستاذ الإعلام بجامعة بنها، إن طريقة محمد رضوان، مدرس علم النفس الذي يستخدم القرود والكلاب في شرح مادته، تعد "قمة المهزلة"، ولا علاقة لها بمناهج التدريس وطريقة شرحها، بل إنها فقرة تصلح داخل السيرك القومي أو مسرح مصر: "مشهد عبثي وفوضوي".

وأضاف "النحاس "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هذا المعلم يتعامل مع الطالب على أساس إنه "ذبون"، ومصدر لجمع الأموال ولذلك يعتمد هذه الطريقة غير المقبولة من أجل الدعاية له والحصول على أكبر عدد من الطلاب.

وتابع: "نحن نطالب دائماً باحترام هيبة المعلم، ولكن عليه أن يحافظ على ذلك أمام المجتمع والرأي العام ولا يتعامل مع الطالب على أساس أنه زبون".

وأكد أستاذ الإعلام بجامعة بنها، أن ما يقوم به معلم علم النفس، من قبيل الإفلاس العلمى، لذلك يعتمد على طريقة لا يصح عرضها إلا داخل "السيرك".