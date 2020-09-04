جوهرة ترفع أجرها بالأفراح إلى 60 ألف جنيه رغم حكم حبسها بمصر

تعيش الفنانة الاستعراضية جوهرة حالة من النشاط الفني في مصر، رغم حكم محكمة جنح مستأنف الجيزة بحبسها، سنة مع الشغل في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وتقضي جوهرة عطلتها الصيفية بالساحل، وأحيت عددًا من الأفراح خلال الفترة الماضية، وعلمت "الوطن" أن جوهرة رفعت أجرها إلى 60 ألف جنيه في الأفراح، و40 ألف جنيه في الحفلات الخاصة وأعياد الميلاد.

وصدر حكم ضدها غيابيًا بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ والمصاريف، وطعنت المتهمة بالاستئناف وتحدد لنظره جلسة 7 ديسمبر 2019، وأمرت المحكمة بإخلاء سبيلها وحجز الدعوي للحكم بجلسة 28 ديسمبر 2019.

وصدر الحكم من المحكمة الاستئنافية بتاريخ 28 ديسمبر 2019 بقبول الاستئناف شكلاً في الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المتهمة بالمصروفات الجنائية، وطعنت المتهمة بالنقض علي الحكم الصادر برقم تتابع 28 لسنة 2020 .

وفي وقت سابق، نفى باسم عبد المنعم مدير أعمال الراقصة الروسية جوهرة، أن يكون قد أُلقي القبض عليها، أو أن السلطات المصرية تحركت بعد تسريب بعض الفيديوهات الجنسية لها.