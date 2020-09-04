الزراعة: ارتفاع صادرات مصر الزراعية لأكثر من 4 ملايين طن

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه بالرغم من جائحة كورونا، إلا أن الصادرات الزراعية المصرية ارتفعت بشكل كبير.

وقال "القرش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن الصادرات المصرية الزراعية ارتفعت لأكثر من 4 ملايين طن، رغم جائحة كورونا، لافتًا إلى أنه أصبح هناك ثقة في المنتج الزراعي المصري".

ونفى "القرش" وجود أي حظر على المنتجات المصرية منذ فترة كبيرة، مشددًا على أن مصر الأولى في صادرات الموالح وخاصة البرتقال، والمركز الثانى في صادرات البطاطس، والثالث في صادرات البصل المجفف.