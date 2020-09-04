من لاظوغلي للقاهرة الجديدة.. رحلة ديوان الوالي خلال قرنين من الزمان

في عام 1803 كان محمد على باشا والى مصر آنذاك، يرسي دعائم الدولة الحديثة فى مصر وكان من بينها تأسيس جيش مصري، والذي ضمن له حماية حدود البلاد من الأخطار الخارجية، لكن بقي شغل محمد على الشاغل هو تأمين البلاد من الداخل وانتهى إلى قرار، لضبط الأمن في ربوع البلاد، ليصدر في عام 1805 قرار بتأسيس ديوان الوالي لحفظ الأمن في القاهرة.

في ذلك العام جرى اختيار مقر الديوان في منطقة لاظوغلي بوسط القاهرة، وكان عبارة عن مبنى مكون من 3 طوابق، وظل الحال كما هو عليه حتى 25 فبراير 1875 عندما جرى إنشاء ما عرف بنظارة الداخلية ثم تحولت إلى وزارة، ورأسها أول وزير داخلية وهو تحسين باشا رشدي.

واستمر استعمال لقب الناظر حتى قيام الحرب العالمية الأولى عام 1919 وإعلان بريطانيا الحماية على مصر، وإجراء بعض التغييرات في المناصب السياسية والمسميات، وكان منها ذلك اللقب الذي تحول إلى وزير، وكان حسين رشدي باشا هو أول وزير للداخلية يحمل هذا اللقب.

واحتفظ العديد من رؤساء الوزراء لأنفسهم بمنصب وزير الداخلية لما يمثله من ثقل يجعله المحرك شبه الأساسي للأحداث داخل البلاد، حيث يمكنه التحكم في الانتخابات واختيار رجال الإدارة، فجاء تولي سعد باشا زغلول لمنصب وزير الداخلية إلى جانب رئاسته للحكومة المصرية عام 1924.

وحين أعلنت الجمهورية في مصر عام 1953 حرص جمال عبد الناصر عضو مجلس قيادة الثورة ورئيس الجمهورية فيما بعد، على تولي وزارة الداخلية، وهو ما يعطي بعداً لأهمية ذلك المنصب.

وخلال تلك الفترات ظل مبنى وزارة الداخلية في لاظوغلي شاهدًا على تلك الأحداث وفي 25 يناير من عام 2014 جرى نقل مقر الوزارة إلى القاهرة الجديدة بعد 209 أعوام في قلب القاهرة، شاهدة على أغلب الأحداث الأمنية والسياسية فى البلاد.

وأصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهوريًا بزوال صفة النفع العام عـن عدد من الأراضي والعقارات أملاك الدولة العامة، ونقلها لملكية الصندوق السيادي لمصر.

ونص القرار في المادة الثانية منه على أن تنقل ملكية العقارات التالي بيانها فيما بعد وفقًا للخرائط والإحداثيات المرفقة لصالح صندوق مصر وتقيد فى دفاتره، ومن بينها أرض ومباني المقر الإداري لوزارة الداخلية (المبنى القديم) بمساحة 19349,88 متر مربع تعادل 4,60 فدان.