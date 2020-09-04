قواد إلكتروني يعترف: "بجيب بنات من التيك توك والأسبوع بـ25 ألف جنيه"

جدد قاضي المعارضات حبس شاب أربعيني "قواد إلكتروني" و3 بنات لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة ممارسة الدعارة.

واعترف المتهم: "كل واحدة ملزمة تدفع لي 7 آلاف جنيه في الشهر، ومهمتي أجيب لها زباين نضيفة، ومنهم بنات من التيك توك".

"بكسب في الشهر حوالي 25 ألف جنيه، والدنيا ماشية تمام بس للأسف واحدة شمال كانت طالعة شغل وقعت في إيد المباحث وكشفتنا"، واصل المتهم اعترافاته أمام جهات التحقيق التي قررت حبسه، وباقي أفراد الشبكة على ذمة التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وبصحبته 3 سيدات لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب، عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وضُبط بحوزة المتهم هاتف محمول يحتوي على العديد من الرسائل التي تؤكد ضلوعه في ارتكاب هذا النشاط المؤثم، وبمواجهته اعترف بممارسة نشاطه في مجال الترويج لبعض الفتيات اللاتي تمكن من استقطابهن وعرض صورهن عبر شبكات التواصل الإجتماعي، وعرضهن للزواج العرفي محدد المدة "أسبوع" مقابل مبلغ مالي يصل إلى "25 ألف جنيه"، على أن يتقاضى مبلغ 7 آلاف جنيه عن كل سيدة.