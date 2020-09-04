دعاء حمزة: مشاركة "مفتاح شهرة" عودة للمسرح المستقل للمهرجان التجريبي

عُرضت مسرحية "مفتاح شهرة" من تأليف وإخراج دعاء حمزة ومن بطولة عماد إسماعيل ودعاء حمزة، على مدار يومين خلال فعاليات الدورة الـ27 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

وعن مشاركة العرض المسرحي بدورة هذا العام من المهرجان التجريبي قالت المخرجة دعاء حمزة إن دورة هذا العام استثنائية حيث أقيمت في ظرف استثنائي وهو التخوف من فيروس كورونا، مؤكدة أن القائمين على المهرجان يتسمون بالشجاعة لحرصهم على تنظيم دورة هذا العام وخروجها إلى النور في مثل هذه الظروف.

وأضافت "حمزة" لـ"الوطن"، أنها سعيدة بمشاركتها بفعاليات المهرجان التجريبي من خلال مسابقة العروض المصرية "مسابقة دكتور حسن عطية" وتعد هذه المسابقة جديدة على فعاليات المهرجان التجريبي وهي المسابقة الوحيدة التي تعرض بشكل حي للجمهور وباقي المسابقات تكون أونلاين، مؤكدة أنه ما حمسها للمشاركة هو وجود مسابقة للعروض المصرية في مهرجان دولي.

وأضافت المخرجة دعاء حمزة أن المهرجان التجريبي بمختلف دوراته السابقة له الفضل على العديد من الأجيال المسرحية المختلفة، مؤكدة أنها أيضا تعلمت وتربت مسرحيا من خلال المهرجان، وجاءت دورة هذا العام لتؤكد أن الفن المسرحي لا يزال موجودا وبقوة وبأن مشاركة الفرق المستقلة ضمن فعاليات المهرجان لم يكن شيئا جديدا فدوما ما كان المهرجان التجريبي في دوراته السابقة هو المحتضن لتيار الفرق المستقلة وبالرغم من قلة مشاركة المسرح المستقل بالسنوات الأخيرة في المهرجان إلا أنه في هذا العام يشارك عرضان مستقلان هما عرض "مفتاح شهرة" لفرقة اللعبة ومسرحية "بلا مخرج" للمخرج أحمد فؤاد.

وعن مشاركتها بفعاليات مهرجان المسرح التجريبي أكدت الممثلة والمخرجة دعاء حمزة أنها شاركت من قبل في المهرجان التجريبي كممثلة في مسرحية "رمادي" بمسرح الهناجر، وكمخرجة ولفرقة اللعبة المسرحية المستقلة تعد المرة الأولى للمشاركة في المهرجان التجريبي، وشاركت مسرحية "مفتاح شهرة" من قبل في عدد من المهرجانات الدولية مثل مشاركته بمهرجان مسرحي دولي في ألمانيا وكان العرض العربي الوحيد عام 2018، وتم عرضه في مصر من قبل على خشبة مسرح الهناجر ومسرح الفلكي ومسرح روابط.

يذكر أنه من المنتظر أن ينظم المسرح القومي بالعتبة، في الثامنة مساء غد السبت، احتفالية بمناسبة "يوم المسرح المصري"، ضمن فعاليات الدورة 27 من دورات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، بحضور وزير الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ورئيس المهرجان الدكتور علاء عبدالعزيز سليمان.

وتسعى الاحتفالية لاستعادة زخم "يوم المسرح المصري" الموافق 5 سبتمبر من كل عام، وتتضمن الاحتفالية تقديم عرض قصير تم إعداده خصيصًا لهذه المناسبة من إخراج ناصر عبدالمنعم، والذي قال: "نحتفل هذا العام بيوم المسرح المصري، وأتمنى أن يتحول الاحتفال إلى عادة ثابتة سنويًا".