أماكن عرض فيلم المغامرات مولان بالسينمات

بدأت السينمات المصرية عرض فيلم "مولان"، اليوم الجمعة 4 سبتمبر، و تدور أحداث الفيلم حول الفتاة الصينية "مولان"، التي تتنكر في زي محارب من أجل إنقاذ والدها، فهي لا تطمح لأن تعيش حياة عادية.

أبطال الفيلم ييفي ليو، أوتكارش أمبودكار، لي جونج، جيسون سكوت لي، جيت لي، دوني ين، ومخرج الفيلم نيكي كارو.

الفيلم يعرض في سينمات صن سيتي، سينما أمريكانا بلازا، سينما بوينت 90، سينما صن سيتي VIP، سينما الزمالك، سينما بندر المعادي، سينما نايل سيتي، سينما مترو القاهرة، سينما سان ستيفانو مول، سينما جالكسي، سينما داندي مول، سينما سيني بلكس جرين بلازا، سينما سيتي ستارز، سينما بورتو كايرو، سينما جولف سيتي، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما كايرو فيستفال، سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة، سينما فوكس مول مصر.

وكانت شركة ديزني قد قررت تأجيل عرض فيلم "مولان" أكثر من مرة بسبب تفشي فيروس كورونا، وتكلف إنتاج الفيلم 200 مليون دولار.