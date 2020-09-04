محافظ أسوان يوجه بإيقاف الزيادة السنوية لإيجار "إسكان الصداقة"

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إنه حريص على رضاء المواطن عن الخدمات المقدمة له، بما لا يضر الصالح العام ومال الوقف.

وأضاف أنه جرى التأكيد على مسؤولي الهيئة العامة للأوقاف، بالإيقاف المؤقت للزيادة السنوية للقيمة الإيجارية بنسبة 10% للوحدات السكنية بإسكان الأوقاف بحي الصداقة الجديد، على أن يكون ذلك مشروطاً بسرعة سداد المتأخرات السابقة من الإيجارات لهذه الوحدات في مهلة حتى 31 ديسمبر المقبل.

ولفت إلى أنه جار التنسيق مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لوقف هذه الزيادة السنوية للإيجار نهائيا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف، على ذلك لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين مراعاة للظروف الحالية نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان مع ممثلي المنتفعين بوحدات إسكان الأوقاف، اليوم، بحضور الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ ومديري الإسكان والأوقاف.

ووجه عطية مدير فرع هيئة الأوقاف بأسوان، بتقديم كافة التسهيلات للمنتفعين والعمل على جدولة المتأخرات من الإيجارات، بما يسهم في سدادها تحقيقاً للاستقرار الأسري والاجتماعي للمقيمين في هذه الوحدات السكنية.

وكلف مدير عام الإسكان بإجراء دراسة متكاملة عن مشروع إسكان الأوقاف، يشمل السعر السوقي للإيجارات الشهرية أثناء تنفيذ أو استلام الوحدات السكنية، بالإضافة إلى الأسلوب الأمثل لاستثمار المباني الخدمية والإسراع في إنشائها لتحقيق أكبر عوائد منها وهي تشمل مولين تجاريين وحضانتين، فضلاً عن سويقة للسلع الغذائية والاستهلاكية المتنوعة.