محافظ أسوان يتدخل لإنهاء تأخر صرف رواتب عمال مصنع لب الورق

تدخل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لإنهاء مشكلة تأخر صرف الرواتب الشهرية للعاملين بمصنع لب الورق بإدفو، والذي يضم أكثر من 800 عامل وموظف.

وأجرى المحافظ اتصالاً برئاسة مجلس الوزراء، لعرض أبعاد وأسباب المشكلة تفصيلاً.

وأكد أن مجلس الوزراء يدرس الموقف الحالي لاتخاذ الإجراءات المناسبة، والوصول إلى الحلول السريعة للحفاظ على هذه الصناعة الوطنية العريقة ومنها سرعة صرف المرتبات بالتنسيق مع وزارة التموين باعتبارها الجهة المشرفة على شركة السكر والصناعات التكاملية التابع لها المصنع.

وأضاف عطية بأنه بالتوازي سيتم تكليف المطابع الأميرية بالاعتماد على المنتج المحلي من الورق بمخازن مصانع لب الورق، لتحقيق العوائد المالية المطلوبة وزيادة الأرباح بما يسهم في الاستمرارية لصرف الرواتب والمستحقات المالية للعاملين، بما يحقق الاستقرار الاجتماعي والمعيشي لهم.

وناشد محافظ أسوان العاملين بهذه القلعة الصناعية بالحفاظ على هذا الكيان، وعدم الاستماع لأي دعاوى مغرضة والتركيز في مواصلة جهودهم لزيادة الإنتاج بجودة عالية حتى يكون له القدرة التنافسية في السوق المحلية وأيضاً للتصدير الخارجي.